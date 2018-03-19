الجبير يكشف عن الملفات التي سيناقشها ولي العهد في أمريكا

نايف السالم(صدى):

علق وزير الخارجية عادل الجبير اليوم على زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا، مؤكدًا أنه ستتم مناقشة ملفات كثيرة، ومنها ملف إيران واليمن وسوريا، وسيتم بحث ملفات العراق وليبيا ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن أزمة قطر مسألة صغيرة وهناك ملفات أهم.

وقال الجبير: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيلتقي بالرئيس ترامب ونائبه، كما سيعرض رؤية 2030 خلال زيارته إلى واشنطن.

وأضاف : في المنطقة رؤيتان، رؤية للحياة تقودها السعودية ورؤية ظلامية تقودها إيران والاتفاق النووي لم يعالج سلوك إيران ولا يمنعها من امتلاك قنبلة نووية.