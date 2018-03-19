ضبط 23 مخالفة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات بالجوف

علي العنزي(صدى):

تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف، اليوم الإثنين، من ضبط 23 مخالفة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات في حملة تفتيشية بالتعاون مع هيئة النقل العام، ومشاركة عدد من الجهات المختصة.

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل وقوة الضبط الميداني والدوريات الأمنية وأمانة مدينة الرياض والإدارة العامة للمرور وإدارة الجوازات، حملاته التفتيشية على منافذ تأجير السيارات للتأكد من التزام أصحاب مكاتب التأجير بتطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين المهنة.