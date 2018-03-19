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حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء
عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، بما يؤدي للحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، يوم غد الثلاثاء .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًا على هذه المناطق، بينما توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق بالمملكة، لتزداد نسبة الرطوبة على المدن الساحلية الغربية .

وأوضحت ، أنه من المتوقع أن تتكون سحب رعدية ممطرة، خلال فترة ما بعد الظهيرة، على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة .


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