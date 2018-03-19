بالصور.. مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تنظم مسابقة للقرآن

نايف السالم(صدى):

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة بالتعاون مع معهد الدرسات القرآنية ومتمثلة في د/ فاطمة رمضان عميدة المعهد يوم الاثنين الموافق 1439/7/2 اختبار للنزيلات الحافظات أجزاء من القرآن الكريم والبالغ عددهن تسع فتيات بإشراف معلمة القرآن الاستاذة مريم هوساوي وبإشراف مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بمكة الاستاذة بدور بنت هزاع الراجحي .

حيث تهدف اللجنةإلى تعزيز الجانب الديني والروحاني عند الفتيات بالإضافة إلى المساهمة في رفع ذلك إلى لجان العفو التي بدورها تساعد في تخفيف الحكم عليهن وفق معايير محددةسائلين المولى أن يجعلهن من أهل القران وخاصته ويفرج كربهن.