وظائف إدارية شاغرة في عبداللطيف جميل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مستشار خدمات بالرياض، مراقب الائتمان الدمام.

وقالت الشركة، إن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: من هنا .