بداية لتمويل المنازل تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور ويب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الخدمات المصرفية، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مدير العلاقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، أو علوم الحاسب).

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يونيو 2018م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )