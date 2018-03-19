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هطول أمطار رعدية ورياح تعيق الرؤية على مناطق بالمملكة

هطول أمطار رعدية ورياح تعيق الرؤية على مناطق بالمملكة
سالم المطيري(صدى):

حذر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، في تنبيه متقدم له ، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، لتحد من مدى الرؤية الأفقية ، على منطقة العقيقة بعسير .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه الحالة الجوية تشمل مناطق الحصنة ، وآل قيس ، والأجزاء المجاورة ، حيث تستمر الحالة حتى تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين .

وكشف عن وجود توقعات ، باستمرار الرؤية غير الجيدة ، بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة ، إثر نشاط الرياح السطحية ، على منطقة القصيم ، لتستمر الحالة حتى تمام الحادية عشر والنصف من مساء اليوم .

 


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