نصائح مذهلة للتخلص من تجاعيد الابتسامة

متابعات(صدى):

تجاعيد الابتسامة هي تلك التي تظهر من أطراف الأنف نزولاً باتجاه أطراف الشفاه عندما نبتسم لتضفي لمسات من القسوة على ملامحنا. وهي أول التجاعيد التي تظهر لدى البعض قبل بلوغ الثلاثين نتيجة عوامل وراثية وأسباب مرتبطة بشكل الوجه. ولكن ما هي أفضل الحلول للتخلص منها؟

تشكل تجاعيد الابتسامة هاجساً مزعجاً بالنسبة للعديد منا، فهي من التجاعيد التعبيرية التي يمكن أن تظهر في وقت مبكر جداً عند الابتسامة. ولكن مع مرور الوقت تبقى محفورة حتى عند عدم الابتسامة نتيجة فقدان الدهون من الوجه وظهور ترهل في هذه المنطقة.

– هل هناك وسائل تقي من ظهورها؟

لا توجد أي وسيلة تمنع نهائياً ظهور هذه التجاعيد التعبيرية، ولكن المواظبة على تطبيق مصل مضاد للتجاعيد ومن ثم كريم مضاد للشيخوخة، وتناول الحمض الهيالوريني على شكل مكملات غذائية منذ عمر الثلاثين يساعد كثيراً في تأخير ظهور تجاعيد الابتسامة.

يمكن الاستعانة أيضاً بكريمات تتمتع بمفعول يشد البشرة بفضل احتوائها على الحمض الهيالوريني والكولاجين في الوقت نفسه، ما يساعد على تمليس قسمات الوجه وجعل البشرة تبدو مكتنزة. كما يمكن تطبيق أقنعة تحتوي في تركيبتها على 80% من الحمض الهيالوريني يكون الهدف منها وقائياً وعلاجياً في الوقت نفسه.

– تنشيط إنتاج الكولاجين في البشرة

يوصي بعض أطباء التجميل باستباق ظهور التجاعيد من خلال تنشيط عملية تجدد الخلايا بعد عمر الثلاثين. والهدف من ذلك يكون الوقاية من ظهور التجاعيد بدل انتظار ظهورها للعمل على تصحيحها. ويستعين الأطباء لتحقيق ذلك بعلاجات تجمع بين فوائد إضاءة LED واللايزر البارد مما يساعد في تنشيط عملية تجدد الخلايا المسؤولة عن ليونة البشرة ومتانتها، بالإضافة إلى زيادة نسب إنتاج مادتي الإلستين والكولاجين اللذين يحافظان على شباب البشرة.

– الاستعانة بالحقن لإخفاء التجاعيد

إذا كان أطباء التجميل يعملون في الماضي على حقن تجاعيد الابتسامة بمواد تعبئة للتخفيف من حدتها، فإن التقنيات الجديدة في المجال التجميلي توصي بحقن الحمض الهيالوريني الكثيف في مناطق الخدين والوجنتين مما يضعهما في الواجهة ويجعل تجاعيد الابتسامة أقل بروزاً. أما النتيجة فتدوم بين 9 و12 شهراً.

– تحفيز عضلات الوجه لشد البشرة

يلجأ بعض خبراء التجميل إلى العمل على تشغيل عضلات الوجه للوقاية من ظهور التجاعيد وتصحيحها، خاصة أن ظهور هذه التجاعيد ينتج عادة عن عدم قيام العضلات بدورها الحامل للبشرة مما يتسبب في تجعدها.

العمل على هذه العضلات يتم من خلال حركات تحفيز لها يصفها خبراء التجميل وينصحون بتطبيقها بشكل يومي للحصول على النتائج المرجوة. وهي تكون أشبه برياضة تعمل على تنشيط عضلات الوجه لتستعيد قوتها مما يعيق ظهور التجاعيد.

– الاهتمام بالبشرة بشكل يومي

يؤكد أطباء التجميل أنه لا وجود لعلاجات عجائبية في مجال الوقاية من التجاعيد، ولذلك فهم ينصحون بالعناية اليومية بالبشرة التي تعطي نتائج فعالة جداً على المدى الطويل.

أما أبرز خطوات العناية التي ينصحون بها فتعتمد على استعمال علاج ليلي غني بحمض الغليكوليك الذي يزيل الخلايا الميتة ويساعد على تجديد الطبقة السطحية في البشرة، وتخفيف حدة البقع والخطوط التي تظهر عليها. أما خبراء التجميل فيؤكدون أن أفضل الأساليب لتأخير ظهور تجاعيد الابتسامة تعتمد على تنظيف البشرة بشكل يومي من آثار الماكياج والأوساخ المتراكمة على سطحها واستعمال كريم حماية من الشمس 365 يوماً في السنة.