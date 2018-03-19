بالصور.. خطيب ابنة الثري التركي يدفنها في قصر زفافهما

أنقرة(صدى):

شيعت عائلة رجل الأعمال التركي الثري حسين بشاران ابنته مينا بشاران، بحضور أقارب مينا وأقارب رفيقاتها اللواتي قضين معها في حادث الطائرة المشؤوم.

وتقدم خطيب مينا مشيعيها وحمل نعشها، ودفنها في القصر الذي كان مخصصا لإقامة حفل الزفاف فيه، وودعها بعبارات ” يا ملاكي المعشوق .. يا حبيبتي .. انتظريني ” .

يذكر أن مينا و10 من رفيقاتها لقين حتفهن إثر تحطم طائرة خاصة في منطقة جبلية قرب طهران الأسبوع الماضي، اثناء عودتها من دبي بصحبة 7 من صديقاتها للاحتفال بتوديع العزوبية، إذ كان مقررا أن تتزوج من خطيبها مراد جازار، في 14 أبريل 2018.