الإفراج عن الحارس الشخصي للرئيس السابق ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مليشيات الحوثي اليوم الإثنين، الإفراج عن الحارس الشخصي للرئيس السابق على عبدالله صالح، ويدعي العقيد عبدالرقيب أبو طاهر.

وأكدت مصادر صحفية، أن الحوثيين أفرجوا عن أبو طاهر بعد التفاهمات التي عقدت بين قيادة المليشيا وقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، والذي أفضى الى تطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاء عقب مقتل صالح على يد جماعة الحوثي مطلع ديسمبر الفائت.

وكانت معلومات متضاربة قد أشارت الى كيفية وقوعه في أسر جماعة الحوثي، حيث قالت بعض المصادر الى أنه وقع جريحاً بيد الجماعة، في حين قالت مصادر أخرى الى أنه قام بتسليم نفسه عقب مقتل صالح.