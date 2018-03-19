اللواء فهد المطيري يزور فرع النيابة العامة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

امتداداً للتكامل بين الجهات الأمنية والعدلية وتأكيداً على أهمية الربط والتنسيق المباشر فيما بينها.

قام مدير شرطة منطقة الرياض سعادة اللواء فهد بن زيد المطيري يرافقه نائبه سعادة اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول بزيارة لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض يوم أمس الأحد الموافق 1/7/1439هـ , وكان في استقباله رئيس الفرع فضيلة الشيخ منصور بن صالح الضلعان.

وتمت مناقشة آلية العمل ومراجعة الخطط المستقبلية لتطويرها وفقاً للأدوار والمهام المناطة برجال الأمن ، كما أكد مدير شرطة منطقة الرياض حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بتطبيق الأنظمة والقوانين الكفيلة بحفظ الحقوق وصيانتها للجميع على حد سواء.