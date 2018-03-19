ريال مدريد يعلن تراجعه عن صفقة ليفاندوفسكي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر صحفية، أن نادي ريال مدريد تراجع عن فكرة التعاقد مع روبيرت ليفاندوفسكي، مشيرًا إلي أنه من الغير مستحق دفع 100 مليون يورو على لاعب سيبلغ 30 عامًا في أغسطس المقبل.

وكان ريال مدريد، قد توصل لاتفاق مبدئي مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، للانضمام لصفوف الملكي الصيف المقبل، وتتبقى خطوة أخيرة على إتمام الصفقة، حسبما أكدت تقارير صحفية.

وارتبط ليفاندوفسكي، البالغ من العمر« 29 عاما» بالرحيل لريال مدريد في الفترة الأخيرة، وأيضًا بفرق أخرى كباريس سان جيرمان ويونايتد، وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن عام 2021.