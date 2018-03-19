  • الإثنين 19

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مدرسة بالمدينة تحتفل بعامل نظافة رزق بمولوده الأول بعد 12 عامًا

مدرسة بالمدينة تحتفل بعامل نظافة رزق بمولوده الأول بعد 12 عامًا

مدرسة بالمدينة تحتفل بعامل نظافة رزق بمولوده الأول بعد 12 عامًا
نايف السالم(صدى):

شهدت مدرسة حكومية تابعة لمكتب التعليم بغرب المدينة المنورة ، احتفالًا بعامل نظافة بنجلاديشي ، اليوم الإثنين ، يعمل بها منذ سنوات طويلة ، وذلك بعدما رزق بمولوده الأول ، بعد معاناة 12 عامًا من العقم .

وأثار هذا الاحتفال ، عاطفة عامل النظافة البنجلاديشي ، يوسف سجاد ، والذي لم يتمكن من تمالك دموعه ، أثناء تسلمه هدايا الهيئة الإدارية والتعليمية ، والتي كان من ضمنها طقم ذهب .

وعبر العامل ” سجاد ” عن شكره وتقديره لقائد المدرسة ومنسوبيها ، لافتًا إلى أن قيادة المملكة وشعبها ، رسموا أجمل الصور في ذاكرة العالم ، مؤكدًا أن كل من يأتي لزيارة المملكة سيلمس التعامل الراقي والأخلاق الفاضلة ، التي لن يجدها في بلد آخر ، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الأمن والأمان ورغد المعيشة على المملكة .


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *