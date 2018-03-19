مدرسة بالمدينة تحتفل بعامل نظافة رزق بمولوده الأول بعد 12 عامًا

نايف السالم(صدى):

شهدت مدرسة حكومية تابعة لمكتب التعليم بغرب المدينة المنورة ، احتفالًا بعامل نظافة بنجلاديشي ، اليوم الإثنين ، يعمل بها منذ سنوات طويلة ، وذلك بعدما رزق بمولوده الأول ، بعد معاناة 12 عامًا من العقم .

وأثار هذا الاحتفال ، عاطفة عامل النظافة البنجلاديشي ، يوسف سجاد ، والذي لم يتمكن من تمالك دموعه ، أثناء تسلمه هدايا الهيئة الإدارية والتعليمية ، والتي كان من ضمنها طقم ذهب .

وعبر العامل ” سجاد ” عن شكره وتقديره لقائد المدرسة ومنسوبيها ، لافتًا إلى أن قيادة المملكة وشعبها ، رسموا أجمل الصور في ذاكرة العالم ، مؤكدًا أن كل من يأتي لزيارة المملكة سيلمس التعامل الراقي والأخلاق الفاضلة ، التي لن يجدها في بلد آخر ، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الأمن والأمان ورغد المعيشة على المملكة .