النصر يتفاوض مع ” كارينيو ” وزوجته ترفض

نواف السالم(صدى):

بدأت إدارة نادي النصر ، مفاوضاتها مع المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو ، للإشراف على الفريق الأول ، خلال الموسم المقبل .

وقدمت إدارة العالمي ، عرضًا للمدرب ” كارينيو ” ، الذي اشترط القبول بعد حصوله على حقوقه المادية المتأخرة منذ 2014 ، والتي تصل إلى مليون و300 ألف دولار ، بعدما سلمت مساعديه مستحقاتهم المالية التي تبلغ مليون ريال خلال الأسبوع الماضي .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فإن ” كارينيو ” اشترط الحصول على 3 ملايين دولارًا للموسم الواحد ، ساعيًا في الوقت الراهن لإقناع زوجته التي ترفض عودته إلى النصر ، وتطالبه بالبقاء في نادي العين الإماراتي .