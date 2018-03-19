النصر يتفاوض مع ” كارينيو ” وزوجته ترفض
بدأت إدارة نادي النصر ، مفاوضاتها مع المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو ، للإشراف على الفريق الأول ، خلال الموسم المقبل .
وقدمت إدارة العالمي ، عرضًا للمدرب ” كارينيو ” ، الذي اشترط القبول بعد حصوله على حقوقه المادية المتأخرة منذ 2014 ، والتي تصل إلى مليون و300 ألف دولار ، بعدما سلمت مساعديه مستحقاتهم المالية التي تبلغ مليون ريال خلال الأسبوع الماضي .
ووفقًا لمصادر مطلعة ، فإن ” كارينيو ” اشترط الحصول على 3 ملايين دولارًا للموسم الواحد ، ساعيًا في الوقت الراهن لإقناع زوجته التي ترفض عودته إلى النصر ، وتطالبه بالبقاء في نادي العين الإماراتي .
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1260 ] نشر منذ 22 دقيقة
هههههههههههههههههههه
تقول له خلك في العين شايف خير ايش تبي بنادي الفقر ماوراهم خير ولا من وراهم فايده تى جمهورهم تارك النادي ويطارد الهلال