تفاصيل مأساة اختراق رصاصة لرأس طفلة في مهرجان ترفيهي

علي القحطاني(صدى):

سقطت الطفلة جود ، والتي تبلغ 11 عامًا ، وتدرس بالصف الأول متوسط ؛ طريحة الفراش ، إثر طلقة رصاصة طائشة اخترقت رأسها ، خلال مشاركتها بأحد المهرجانات الترفيهية في الرياض .

ووفقًا لما رواه المواطن عبدالله البقمي ، والد الطفلة ، فإن ” جود ” تعرضت للإصابة برصاصة في الرأس ، من بندقية صيد هوائية ، خلال حضورها مهرجان ترفيهي بالرياض ، يضم مجموعة من الأسلحة الهوائية .

وأشار ” البقمي ” إلى أن ابنته تعرضت للرصاصة في رأسها خلف العين ، من الجهة اليمنى ، أثناء متابعتها للعروض على المدرجات ، لتسقط على أرض الملعب ، ويتم إسعافها على الفور ونقلها إلى المستشفى ، لتكشف نتيجة الفحوصات ، عن اختراق الرصاصة للرأس من الجهة اليمنى ، واستقرارها فوق الأذن من جهة اليسار ، على بعد 2.5 سم من المخ .

وأوضح والد الطفلة جود ، أنه كان خارج مدينة الرياض ، ولم يكن يدرك وجود مشكلة خطيرة ، إلا بعد اتصال الطبيب الاستشاري ، الذي طلب إجراءعملية جراحية في الرأس ، لاستخراج الرصاصة ، لتعطي عمة الطفلة الموافقة على إجراء الجراحة .

وحول حالة الطفلة الحالية ، لفت عبدالله البقمي ، إلى أن حالتها استقرت ، وتعاني حاليًا من مضاعفات صحية كآلام شديدة أسفل الظهر ، مضيفًا أن الشرطة توجهت على الفور لتسجيل تفاصيل الواقعة .

وفي سياق متصل ، أعرب ” البقمي ” عن تعجبه من السماح للجهة المنظمة ، باستخدام مثل هذه الأسلحة في ظل فعاليات تسمح بوجود الأطفال والعائلات ، دون تحقيق الأمان للزوار ، مشددًا على أنه لن يترك حق ابنته ، وسيسعى خلف محاسبة كافة المسؤولين وفقًا للقانون .