تفاصيل مأساة اختراق رصاصة لرأس طفلة في مهرجان ترفيهي
سقطت الطفلة جود ، والتي تبلغ 11 عامًا ، وتدرس بالصف الأول متوسط ؛ طريحة الفراش ، إثر طلقة رصاصة طائشة اخترقت رأسها ، خلال مشاركتها بأحد المهرجانات الترفيهية في الرياض .
ووفقًا لما رواه المواطن عبدالله البقمي ، والد الطفلة ، فإن ” جود ” تعرضت للإصابة برصاصة في الرأس ، من بندقية صيد هوائية ، خلال حضورها مهرجان ترفيهي بالرياض ، يضم مجموعة من الأسلحة الهوائية .
وأشار ” البقمي ” إلى أن ابنته تعرضت للرصاصة في رأسها خلف العين ، من الجهة اليمنى ، أثناء متابعتها للعروض على المدرجات ، لتسقط على أرض الملعب ، ويتم إسعافها على الفور ونقلها إلى المستشفى ، لتكشف نتيجة الفحوصات ، عن اختراق الرصاصة للرأس من الجهة اليمنى ، واستقرارها فوق الأذن من جهة اليسار ، على بعد 2.5 سم من المخ .
وأوضح والد الطفلة جود ، أنه كان خارج مدينة الرياض ، ولم يكن يدرك وجود مشكلة خطيرة ، إلا بعد اتصال الطبيب الاستشاري ، الذي طلب إجراءعملية جراحية في الرأس ، لاستخراج الرصاصة ، لتعطي عمة الطفلة الموافقة على إجراء الجراحة .
وحول حالة الطفلة الحالية ، لفت عبدالله البقمي ، إلى أن حالتها استقرت ، وتعاني حاليًا من مضاعفات صحية كآلام شديدة أسفل الظهر ، مضيفًا أن الشرطة توجهت على الفور لتسجيل تفاصيل الواقعة .
وفي سياق متصل ، أعرب ” البقمي ” عن تعجبه من السماح للجهة المنظمة ، باستخدام مثل هذه الأسلحة في ظل فعاليات تسمح بوجود الأطفال والعائلات ، دون تحقيق الأمان للزوار ، مشددًا على أنه لن يترك حق ابنته ، وسيسعى خلف محاسبة كافة المسؤولين وفقًا للقانون .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44314 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيها ,,
,, لابد من محاسبة المسؤلين ، ولا بد من اخذ احتياطات السلامه وبكل شده ,,
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 49 دقيقة
ي حبيبتي وش كثر الالم اللي تحملته يارب الطف بها وبكل مريض وحزين يارب
ليه هالمهرجان اصلا يخلون الاطفال يحظرونه وهو اصلا مو مهيأه حتى للكبار
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26507 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يشفيها وعافيها
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1260 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله المستعان
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يعديها عليها على خير ويقومها بالسلامه ويلطف بها ووبأولادنا وبناتنا جميع
تيش هالمهرجان اللي يسمح بهالامور في مهرجان يكتظ بالبشر من جميع فئات السنيه اطفال وشباب وكبار
بل وخطيره حتى عليهم هم اللي يستخدمونها دون اشترطات الامان
خالد المدخلي[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 11 دقيقة
ممنوع حمل السلاح 5ي أي مكان يشاب وش العلم مافي شرطه مافي مباحث مافي حارسات مشددة في المهرجان
خالد المدخلي[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 10 دقائق
ممنوع حمل السلاح في أي مهرجان