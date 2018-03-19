إحالة موظفين في مكتب تعليم صامطة للتحقيق

تركي السالم(صدى):

تباشر الإدارة العامة للتعليم بجازان، تحقيقًا حول تداول خطاب يتمثل في تغيير الاسم الأخير بمدرسة أسامة بن زيد لآخر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان يحيى عطيف، عبر حاسبة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تحقيقاتها العاجلة اليوم لتطبيق الإجراءات النظامية بشأن خطاب تم تداوله من مكتب التعليم بصامطة يحمل اسمًا خاطئًا لإحدى مدارس المكتب؛ وهي مدرسة ” أسامة بن زيد ” .

وأردف المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان، أنه ” لم ترد في الخطاب بهذا الاسم بل وردت بمسمى آخر ” .