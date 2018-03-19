” مدير تعليم العلا ” يقدم العزاء لأسرة طالبة التحفيظ المتوفاة

نايف السالم(صدى):

شيعت جموع المصلين وأهالي محافظة العلا، اليوم، جثمان طالبة متوسطة التحفيظ الأولى في حي الصخيرات بالمحافظة إلى مثواها الأخير في مقبرة الثميد بالعلا.

ونقل مدير تعليم العلا إبراهيم عبدالله القاضي، تعازي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ونائبه، وجميع الأسرة التعليمية بالمحافظة لأسرة المتوفاة.

ويذكر أن الطالبة تعرضت لحادث دهس أمس من قبل سيارة يستقلها سائق صغير السن في شارع الرياض بحي العزيزية بالمحافظة، ونتج عن الحادث وفاتها وإصابة أخرى بإصابات بالغة.