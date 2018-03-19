” علكة السيليكون ” لشد الصدر على الطريقة الفرنسية

باريس(صدى):

يعتبر الصدر المشدود الممتلئ من أحد أساسيات جمال القوام لدى المرأة ، لكن بالرغم من رغبة النساء في الحصول على صدر مشدود وممتلئ إلا أن الأغلبية لا يفضلن اللجوء للعمليات الجراحية.

إليكِ وصفة طبيعية تستخدمها المرأة الفرنسية لتحافظ على جمال صدرها وتناسقه مع بقية أجزاء الجسم.

مكونات علكة نفخ الصدر:

ملعقة كبيرة من المستكة الحرة الأصلية.

حبتان من فاكهة ثمرة القشطة وإن لم يكن موسمها أو لم تتوفر احضري علبه من القشطة الطازجة وليست العلب.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولا: قومي بطحن المستكة الحرة إلى أن تصبح بودرة ومن ثم افرغي ثمرة القشطة من البذور وافرغي الثمرة من لب القشطة وضعيه في الخلاط مع بودرة المستكة وهكذا اصبح الخليط جاهز للاستخدام.

ثانيا: قبل أن تضعيه على صدرك احضري منشفة مبللة بالماء الدافئ ومن ثم قومي بمسح صدرك حتى تتفتح المسامات ويصبح جاهزا لامتصاص الماسك وبعدها جففي صدرك من الماء وضعي الخليط مع الحرص على عمل مساج للصدر بحركات دائرية من الداخل للخارج ومن أسفل إلى أعلى واتركيه حتى يجف تماما لمدة ما بين (نصف ساعة إلى ساعة) وبعدها أشطفي صدرك فقط بالماء البارد.

يُشار إلى ان من مزايا الماسك أن رائحته جداً ذكية وسوف تلاحظين الفرق في نفس اللحظة يفضل تكراره مرتين بالاسبوع والاستمرار عليه إلى أن تصلي للحجم المطلوب.