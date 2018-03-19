جامعة الطائف تخرج عن المألوف في حفل تخريج طلابها

عبدالعزيز القثامي(صدى):

فاجأت جامعة الطائف ، طلابها وأولياء الأمور ، بخروجها عن المألوف خلال حفل تخريج أبنائهم ، حيث قررت أن تقيم حفلة تخريج تجمع بين الآباء والأمهات ، لتحتضنها مدينة الملك فهد الرياضية ، بمنطقة الحوية ، يوم الأربعاء المقبل .

ووفقًا لبطاقات الدعوة للحفل ؛ فسوف يتم وضع الرجال بموقع مخصص لهم ، بينما يكون للنساء موقع خاص بهن ، حيث أقيمت دعوات خاصة بكل طرف على حدة ، وذلك تماشيًا مع رؤية مدير الجامعة الدكتور حسام زمان ، بالتوجه خارج أسوار الجامعة نحو المجتمع .