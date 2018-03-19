جامعة الطائف تخرج عن المألوف في حفل تخريج طلابها
فاجأت جامعة الطائف ، طلابها وأولياء الأمور ، بخروجها عن المألوف خلال حفل تخريج أبنائهم ، حيث قررت أن تقيم حفلة تخريج تجمع بين الآباء والأمهات ، لتحتضنها مدينة الملك فهد الرياضية ، بمنطقة الحوية ، يوم الأربعاء المقبل .
ووفقًا لبطاقات الدعوة للحفل ؛ فسوف يتم وضع الرجال بموقع مخصص لهم ، بينما يكون للنساء موقع خاص بهن ، حيث أقيمت دعوات خاصة بكل طرف على حدة ، وذلك تماشيًا مع رؤية مدير الجامعة الدكتور حسام زمان ، بالتوجه خارج أسوار الجامعة نحو المجتمع .
طالب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
رسالة عبر منبر صحيفتكم إلى معالي مدير الجامعة نقول له فقط أتعلم ماذا يعني لنا هذا اليوم ؟ وكم كنا بإنتظاره؟ أتعلم ما هي فرحتنا بإهداء هذا لأبنائنا وأمهاتنا وأبنائنا ؟
إذا كنت تعلم ( لنفترض ذلك ) لماذا لم يتم إشعارنا؟
نفاجأ بأن الصحافة تتكلم اليوم عن الحفل الذي لا نعرف عنه شيئا
حتى المسؤولين أفادوا بأن ليس لديهم علم بذلك فلقد احرمتنا إهداء هذه الفرحة لمن وقفوا معنا ولهم فضل علينا