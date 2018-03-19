بالصور.. أمير الباحة يدشن نظام الرصد الآلي للإشارات الضوئية المرورية

إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم ، نظام الرصد الآلي عند الإشارات الضوئية المرورية بالمنطقة.

واستمع سموه لشرح من مدير مرور منطقة الباحة العقيد حسين بن احمد مبارك عن نظام الرصد الآلي الجديد وأهم أهدافه والمخالفات التي سيتم رصدها التي تشمل الوقوف الخاطئ وعدم ربط حزام الأمان وغيرها من المخالفات ، بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة من جهود توعوية .

و حث سمو أمير منطقة الباحة مرتادي الطرقات وخاصة الشباب على الالتزام بالأنظمة المرورية وقواعد السير للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم ، منوها سموه بالجهود التي يبذلها رجال المرور للحد من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير متمنيا بأن يسهم هذا النظام في خفض نسبة الحوادث.

حضر التدشين مدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .