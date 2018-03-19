بالصور.. أمير الباحة يستقبل القنصل الأمريكي لدى المملكة

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه في الإمارة اليوم، القنصل العام الأمريكي لدى المملكة السيد ماتياس ميتمان ، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالقنصل الأمريكي , مشيداً بالعلاقات المتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية , وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وعبر القنصل الأمريكي من جانبه عن بالغ سعادته وسروره بزيارة منطقة الباحة، وما لمسه من معالم التطور والبناء في المنطقة ,وما تتميز به من هوية سياحية وتراثية وأجواء مناخية وغطاء نباتي وتنوع تضاريس مقدما شكره وتقديره لسمو امير منطقة الباحة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وفي ختام الاستقبال تبادلت الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بامارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .