بالفيديو.. كشف ملابسات المقطع المتداول لطيار يسلم ابنه القيادة
أكد متحدث الخطوط الجوية السعودية ، المهندس عبدالرحمن الطيب ، عدم صحة ما تم تداوله حول مقطع الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي ، والذي نسب لطيار يسلم ابنه قيادة طائرة تجارية ، دون أن يكترث بحياة المسافرين على متنها .
وأشار ” الطيب ” ، إلى أن ما ورد في المقطع المتداول غير صحيح ، حيث تم تصويره في جهاز الطيران التشبيهي ، تحت ضيافة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بـ ” الخطوط السعودية ” في جدة .
وحرص متحدث الخطوط الجوية ، على كشف ملابسات المقطع ، حيث نشر الفيديو عبر حسابه على ” تويتر ” ، وعلق عليه قائلًا ” سعدنا باستضافة نواف السعودي في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران حيث قام بتجربة الطيران على الجهاز التشبيهي الثابت لطائرة من طراز ٧٧٧.. الله يحفظه ويحفظ من رباه ” .
سعدنا باستضافة نواف السعودي في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران حيث قام بتجربة الطيران على الجهاز التشبيهي الثابت لطائرة من طراز ٧٧٧
الله يحفظه ويحفظ من رباهhttps://t.co/YvTXYafRyB pic.twitter.com/D9gLxV1y6n
— Abdulrahman A. Altayeb (@aaltayeb) ١٩ مارس، ٢٠١٨
الراااااقي[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 1 ساعة
لا ياشيخ
خالد[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 30 دقيقة
واضح انه جهاز محاكاة ناس ماعندها عقل
الوطن الا الوطن[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 23 دقيقة
اجمل ما عندنا النفي القاطع في جميع المقاطع