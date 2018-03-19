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بالفيديو.. كشف ملابسات المقطع المتداول لطيار يسلم ابنه القيادة

بالفيديو.. كشف ملابسات المقطع المتداول لطيار يسلم ابنه القيادة
نايف السالم(صدى):

أكد متحدث الخطوط الجوية السعودية ، المهندس عبدالرحمن الطيب ، عدم صحة ما تم تداوله حول مقطع الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي ، والذي نسب لطيار يسلم ابنه قيادة طائرة تجارية ، دون أن يكترث بحياة المسافرين على متنها .

وأشار ” الطيب ” ، إلى أن ما ورد في المقطع المتداول غير صحيح ، حيث تم تصويره في جهاز الطيران التشبيهي ، تحت ضيافة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بـ ” الخطوط السعودية ” في جدة .

وحرص متحدث الخطوط الجوية ، على كشف ملابسات المقطع ، حيث نشر الفيديو عبر حسابه على ” تويتر ” ، وعلق عليه قائلًا ” سعدنا باستضافة نواف السعودي في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران حيث قام بتجربة الطيران على الجهاز التشبيهي الثابت لطائرة من طراز ٧٧٧.. الله يحفظه ويحفظ من رباه ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 30 دقيقة

واضح انه جهاز محاكاة ناس ماعندها عقل

[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 23 دقيقة

اجمل ما عندنا النفي القاطع في جميع المقاطع

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