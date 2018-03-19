” الهلال الأحمر ” تنفي نقل المعلمة المتوفية في مكة بسيارتها

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الهلال الاحمر أن المعلمة التي توفيت في أحد المستوصفات الشهيرة في مكة المكرمة لم يتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للهيئة.

وقال المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة أحمد ريان باريان في بيان : إن المعلم ذهبت لتعالج الجيوب الأنفية فقادها الإهمال إلى العناية المركزة في مكة المكرمة.

وأضاف بيان الهلال الأحمر : نود أن نوضح أن الحالة التي تم الإشارة إليها في الخبر لم يتم نقلها بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر.