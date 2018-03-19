بالصور.. مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يستضيف بطولة لكرة القدم

نايف السالم(صدى):

انطلاقاً من اهمية مبدأ الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية أو الأهلية ، استضاف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بطولة لكرة القدم بين طلاب الأقسام الاكاديمية للكلية الجامعية بالجموم ممثلة في وكالة الشؤون التعليمية والتي انطلقت يوم الأحد الموافق 1 رجب لعام 1439هـ .

و يأتى ذلك لتفعيل الأنشطة الطلابية و الرياضية و لاكتشاف المواهب لدى الطلاب ، ودعمهم لتنمية موهبتهم في الجانب الرياضي .

ويشارك في البطولة ٨ فرق رياضية ممثلة للأقسام الاكاديمية ( الأحياء ، المحاسبة ، الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء ، اللغة العربية و الحاسب الآلي )