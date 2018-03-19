بحضور تجاوز 150 مصابًا ومصابة: ” أرفى ” تزرع الابتسامة من خلال الـ fun day

سعيد العجل(صدى):

أقامت جمعية “ أرفى ” لمرضى التصلب العصبي المتعدد برنامجا ترفيهيا بعنوان fun day ، وهو برنامج ترفيهي يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور لمرضى التصلب العصبي المتعدد وذويهم ، وذلك ضمن برامج الجمعية لعام 2018.

وقد حضر اليوم الترفيهي والذي أقيم بحديقة إحدى الفنادق المميزة بالخبر مايقارب 150 مصابا ومصابة وأسرهم من المنطقة الشرقية والرياض وحائل وعدد من المناطق الأخرى،

حيث احتوى البرنامج على عدد من الأركان الترفيهية والتفاعلية والمسابقات بين المصابين وأبناءهم وركن خاص بعمل الكروشيه للمصابة وفاء المغاسله وكذلك ركنا لتصوير المصابين وأسرهم لتوثيق اللحظات الجميلة.

من جهته، أوضح عبدالعزيز التركي، رئيس مجلس إدارة جمعية «أرفى» للتصلب العصبي المتعدد أن البرنامج الترفيهي يهدف إلى إدخال السرور والبهجة للمصابين وأسرهم ونشر روح التفاؤل بعيدا عن الحديث عن المرض، وقد سعدنا بعدد الحضور وتفاعلهم حيث لاقى ولله الحمد ردود فعل جميلة من كل من حضر، مضيفا: أن الجمعية تسعى لتطوير برامجها لما يتناسب مع المكانة التي وصلت لها في خدمة المرضى، وتقديم خدمات مميزة لأعضائها المستفيدين.

وقد عبّر عدد من مستفيدي الجمعية عن أرائهم بهذا البرنامج حيث قال فيصل العوهلي: حرصت على الحضور مع عائلتي

لبرنامج الـ fun day المميز جدا، حيث كان الجو العام مليء بالحيوية والنشاط والمكان الأروع والذي ساهم بإدخال البهجة والسرور، وقد ساهمت جمعية أرفى من معرفتنا ببعضنا البعض وكذلك التعارف بين أسر المصابين وتبادل الخبرات فيما بينهم ، وأضاف العوهلي أتاحت لنا الجمعية بالتعرف على هوايات لم نكن نعلمها أو تناسيناها في ظل المرض، وقد سعدنا بحضور عدد من المصابين من خارج المنطقة والذي أثبت تميز جمعية أرفى على إثراء التواصل بين كل المصابين وكذلك ثقتهم فيها.

كما أوضحت شيمه الشمري إحدى المصابات والقادمة من حائل: لم أتردد بحضور برنامج أرفى الترفيهي والذي تنظمه الجمعية كل عام، فمن خلال البرنامج نحن نجدد ثقتنا بأنفسنا كمصابين ونبني علاقات وصداقات جديدة ،وأعجبني جدا المسابقات وتنافس الأباء وأبناءهم وإضفاء جو المرح على كل الحضور ، ولقد كان لمشاركة أهالي المصابين أبلغ الأثر على نفوسنا حيث ساهمت الجمعية برفع معنوياتنا كمصابين وزرعت البسمة على شفاهنا، ولقد اعتدنا ذلك من جمعيتنا جمعية أرفى والتي كانت منذ نشأتها بمثابة بيت جميع المصابين سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

ولَم يخلو تويتر من ردود فعل مستفيدي الجمعية حيث قال خالد : ” يوم جميل جدا جدا ،شكرا لكل القائمين من مؤسسين وأعضاء ومصابين وداعمين، مرة كانت فعالية جميلة ، صنعتم ابتسامتي ” .

كما كتب عبدالله الشحيتان : ” جدا استمتعنا وكان جميل اشكر كل من قام على هذا البرنامج ” ، وكتب عبدالعزيز البصري: ” ياجعل أيامكم كلها سعادة في سعادة ” .

من جانبها أوضحت سحر سلامة المدير التنفيذي للجمعية يعتبر برنامج الـ fun day أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لمستفيديها، ولقد حرصنا هذا العام أن يكون هذا البرنامج بجو أسري عائلي، وخلق برامج ترفيهية مشتركة لكل أفراد الأسرة ، ولله الحمد استطاع مقدم البرنامج والفعاليات نايف الدوسري من صنع هذي التركيبة المميزة والتي زرعت الإبتسامة في وجوه كل الحضور، ولَم يغب عنا توثيق هذه اللحظات الجميلة ، فلقد حظي ركن التصوير بإقبال مميز حيث ازدانت شعارات أرفى بصور مستفيديها، واختتمت سحر سلامة حديثها قائلة: نتمنى أن نكون وُفِّقنا في هذا البرنامج وساهمنا بإسعاد كل الحضور ولايفوتني أن أشكر كل من حضر وكذلك لكل من تكبّد عناء السفر .