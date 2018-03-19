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    مارس

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  3. كاتى بيري تلتقط سيلفي مع معجبيها بـ ” الترنج ” و ” الشبشب “

كاتى بيري تلتقط سيلفي مع معجبيها بـ ” الترنج ” و ” الشبشب “

كاتى بيري تلتقط سيلفي مع معجبيها بـ ” الترنج ” و ” الشبشب “

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