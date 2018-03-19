مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينظم دورة التايكوندو

نايف السالم(صدى):

يقيم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بوادي فاطمة، دورة التايكوندو؛ والتي بدأت اليوم الاحد ولمدة شهرين حيث تضم 35 متدربًا.

ويأتي ذلك بهدف ممارسة الرياضة الدفاعية ومساعدة المشتركين بالتحكم فى عملية التنفس الصحيحة عن طريق تنظيم الشهيق و الزفير.

كما تساعد الدورة في الحفاظ على لياقة الجسم و بناء العضلات بشكل سليم، وتنمي مهارات التركيز والثقة بالذات والقدرة على التحكم النفسي .