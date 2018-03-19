الملحقية الثقافية بالقاهرة تشارك في حفل مجلس الشباب العربي

رحاب فتحي(صدى):

شاركت الملحقية الثقافية بالسفارة السعودية في القاهرة، اليوم الإثنين، مع طلابها الدارسين، في فعاليات حفل توزيع «جائزة مجلس الشباب العربي المتكاملة للشباب العربي المتميز».

ويأتي ذلك تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بمقر الأمانة العامة للجامعة .

وفي إطار تكريم القيادات العربية الشابة، تم تكريم عدد من الشباب السعودي، كما شاركت العديد من الدول العربية في هذا الحفل المتميز الذي يدعم الشباب العربي والذي قام بأعمال متميزه ويرسخ قيمة العمل التطوعي والمدني المشترك، من خلال عرض لأعمالهم.