” مصفاة ساسرف ” تعلن وظائف شاغرة للرجال في الجبيل
أتاحت شركة مصفاة أرامكو ” ساسرف ” ، مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال ، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في الجبيل .
وأشارت الشركة ، إلى أنَّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى:
– مهندس إزالة العيوب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
– محلل الامتثال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو المالية، أو إدارة الأعمال، أو إدارة المخاطر)، أو ما يعادلها.
– رئيس قسم المستودعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المواد، الإدارة الصناعية)، أو ما يعادلها.
– مهندس تفتيش: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
ولفتت ، إلى أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من 18 مارس الجاري ، ليستمر حتى 17 مايو المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يمكن الدخول (هنا) .
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