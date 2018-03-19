” مصفاة ساسرف ” تعلن وظائف شاغرة للرجال في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة مصفاة أرامكو ” ساسرف ” ، مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال ، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في الجبيل .

وأشارت الشركة ، إلى أنَّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى:

– مهندس إزالة العيوب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– محلل الامتثال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو المالية، أو إدارة الأعمال، أو إدارة المخاطر)، أو ما يعادلها.

– رئيس قسم المستودعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المواد، الإدارة الصناعية)، أو ما يعادلها.

– مهندس تفتيش: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

ولفتت ، إلى أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من 18 مارس الجاري ، ليستمر حتى 17 مايو المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يمكن الدخول (هنا) .