رحيل 8 لاعبين عن مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر صحفية، أن هناك بعض اللاعبين غير الراضين عن مورينيو ولا يشعرون بالراحة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وبدأوا التفكير في الرحيل.

وتحدثت وسائل الإعلام البريطانية، عن وجود ثمانية لاعبين سيتركون مانشستر يونايتد إذا ما استمر مورينيو في منصبه.

وأوضحت المصادر، أن من بين هؤلاء اللاعبين المحتمل رحيلهم الثنائي الإسباني خوان ماتا وأندريه هيريرا، حيث لم يحظيا بالمشاركة التي كانا يتطلعان إليها ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب البرتغالي.

كما يعتبر كل من أنطوني مارسيال ودالي بليند وكريس سمولينج وماتيو دارميان ولوك شو، أبرز العناصر في مانشستر يونايتد الأكثر ضجرا من أساليب وقرارات مورينيو، مما دفعهم إلى التحرك للبحث عن وجهة جديدة في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يرحل عن النادي الإنجليزي أيضا كل من زلاتان إبراهيموفيتش ومايكل كاريك، اللذين أكملا مؤخرا عامهما السادس والثلاثين، فمن المتوقع أن يرحل الأول إلى أمريكا وأن ينضم الثاني للجهاز الفني لمانشستر يونايتد.