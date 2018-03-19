بالفيديو.. الهدف السعودي الأول في الدوري الإسباني للشباب

نواف السالم(صدى):

أكد المحترف عبدالله الحمدان ، في صفوف سبورتنج خيخون الإسباني ، إنه سينفذ وعده بمواصلة التألق خلال الرحلة الاحترافية الأوروبية ، التي يخوضها ، لافتًا إلى أن القادم سيكون أفضل .

ووعد ” الحمدان ” الجماهير بالحفاظ على هذا المستوى الجيد ، بعدما سجل أول أهدافه مع الفريق الإسباني ، في ثاني مباراة يخوضها خلال مشواره الاحترافي ، كأول هدف سعودي بالدوري الإسباني للشباب .

وكان سبورتنج خيخون ، قد خاض مباراة أمام فيالبيس ، يوم أمس الأحد ، ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني للشباب ، حيث انتهت بفوز الأول بفارق كبير وصل إلى 7 أهداف مقابل هدف واحد فقط ، كان ” الحمدان ” قد سجل منها الهدف السادس .