وظائف شاغرة للجنسين في شركة نسما

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة نسما القابضة، وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والخبر.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: محاسب عدد وظيفتين للنساء بالرياض: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مسؤول التأمين، درجة البكالوريوس، ومهندس تخطيط ومراقبة التكاليف.

وقال الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2018م.

لمعرفة التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي:من هنا .