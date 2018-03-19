7 فرق عربية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم

ماجد محمد(صدى):

أسفرت منافسات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن تأهل 7 فرق عربية، إلى دور الـ 16 (دور المجموعات) التي من المقرر أن تقام مراسم القرعة الخاصة به، بعد غد الأربعاء، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، حيث سيتم تصنيف الـ 16 فريقا إلى 4 مجموعات.

وتأهل 16 فريقا لدور المجموعات، منها سبعة فرق عربية هي (الأهلي المصري، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد والدفاع الحسني الجديدي من المغرب، ومولودية الجزائر ووفاق سطيف من الجزائر)، إلى جانب الـ 9 فرق الأخرى، (صن داونز الجنوب إفريقي، ومازيبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، وهورويا الغيني، وكمبالا سيتي الأوغندي، ومابان بطل سوازيلاند، وتاونشيب البوتسواني، وتوجو بورت التوجولي).

ويشهد دور المجموعات في النسخة الجارية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تواجد 7 فرق لأول مرة في تاريخها، وهي (الدفاع الحسني المغربي، وأول أغسطس الأنجولي، وهورويا الغيني، وكمبالا سيتي الأوغندي، ومابان بطل سوازيلاند، وتاونشيب البوتسواني، وتوجو بورت التوجولي).

وفشلت عدة فرق عريقة لها تجارب كثيرة في القارة الإفريقية، في بلوغ دور المجموعات لدوري الأبطال، أبرزها أسيك أبيدجان الإيفواري، والهلال السوداني، ويانج أفريكانز التنزاني، وزاناكو الزامبي، وفيتا كلوب الكونجولي.