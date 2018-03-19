3 نصائح لرفع كفاءة محرك سيارتك دون إجراء تعديلات عليه

متابعات(صدى):

ليس بالأمر الهين امتلاك سيارة مزودة بمحرك يعمل بالشكل الأمثل والوصول به إلى درجات قصوى من الأداء والكفاءة،

وفي حال كنت تملك سيارة عادية وتريد أن تشعر بتحسن في أداء المحرك وقدرته، عليك اتباع ثلاث نصائح قدمها أحد المتخصصين وهي كالتالي:

1. فلتر الهواء

يعتبر فلتر أو مرشح الهواء عاملاً هامًا للغاية في العملية الميكانيكية التي تحدث داخل السيارة، فهذه القطعة هي المسئولة عن دخول الهواء للمحرك ما يعمل على زيادة معدل الاحتراق الداخلي ومنح قوة أكبر للسيارة، لذا إذا قمت باستبدال الفلتر في مواعيده فذلك سيحسن بالتأكيد من قوة المحرك.

2. تخفيف الأحمال

من المعروف لدى الجميع أن وزن السيارة دائماً ما يتوافق مع قدرة المحرك، وهو أمر تعمل عليه شركات صناعة السيارات بدقة.. ولكن إذا ما تم تخفيف وزن السيارة من خلال التخلص من الأغراض الزائدة عن الحاجة المتواجدة بالصندوق الخلفي، أو حتى إزالة أو استبدال بعض أجزاء من السيارة مثل استبدال الإطارات المعدنية بأخرى أخف وزنا أو استبدال أبواب السيارة وغطاء المحرك المعدنية بأخرى من المايكرو فايبر فإن أداء المحرك سيتحسن بشكل ملحوظ جدًا، حيث أنه أصبح يجر شيئًا أخف بكثير مما هو معد له.

3. نظام العادم “ الشاكمان ”

في الوقت الذي يعتبر فيه فلتر الهواء بمثابة رئة السيارة لتنشق الأكسجين، فإن نظام العادم يعد الأنف والفم التي تزفر ثاني أكسيد الكربون. ولذلك إذا توقف هذا النظام فإن السيارة ستصاب بالاختناق والمحرك حتمًا سيتوقف، أما إذا تم العناية بهذا النظام فإن العوادم الناجمة عن احتراق الوقود ستخرج بسلاسة وستستطيع السيارة عبر محركها بالحصول على أفضل أداء.