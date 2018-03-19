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ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية
واس(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2 / 7 / 1439هـ الموافق 19 / 3 / 2018م ، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، يلتقي خلالها بفخامة الرئيس الأمريكي / دونالد ترمب ، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته .


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