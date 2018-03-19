نتائج القبول المبدئي لوظيفة جندي للنساء بالأمن العام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مديرية الأمن العام ، اليوم الإثنين ، ممثلة بشؤون التدريب ، عن نتائج القبول المبدئي لوظيفة جندي للنساء .

ودعت المديرية ، جميع المشرحات للقبول المبدئي ، لإحضار أصل بطاقة الأحوال المدنية ، وصورة منها ، بالإضافة إلى صورة من كارت العائلة ، وأصل شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها ، وصورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها ، وأصل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم ، أو الدورة التدريبية والسجل الأكاديمي ، فضلًا عن صورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها ، وملف بلاستيكي لترتيب جميع الأوراق المطلوبة بداخله .

ولفتت ، إلى ضرورة التأكد من نتيجة القبول المبدئي ، عبر زيارة بوابة التوظيف لوزارة الداخلية ، من خلال الرابط التالي : من هنا .

وشددت مديرية الأمن العام ، على أن الحضور يكون في تمام السابعة صباحًا ، بالموقع المحدد داخل استمارة القبول المبدئي .