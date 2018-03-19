متحدث متضرري ” العقاري ” يكشف سبب حكم محكمة الجوف لصالح الصندوق

علي العنزي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم متضرري الصندوق العقاري أحمد القحطاني عن سبب صدور أحكام لصالح الصندوق في منطقة الجوف بعد أن رفع 25 مواطناً قضايا ضده لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإقراضهم من رأس مال الصندوق.

وقال القحطاني : سبب ذلك أن بعض المتضررين لم يراعوا في شكواهم المكان والأسلوب الصحيح للدعوى والبعض الآخر لم تصدر لهم في الأصل موافقة وما زالت طلباتهم سارية وفي قوائم الانتظار.

وأوضح القحطاني بقوله إنه لم يكن للمتقدمين بدعاوي في منطقة الجوف أي تواصل مع محامين أو مع من سبقوهم بتقديم الدعوى ولم يقدموا الردود القانونية نهائيًا موضحاً فكان الحكم برفض دعوى مجموعة منهم كانت قروضهم خارج منطقة الجوف لعدم اختصاص المحكمة المكاني.

وأضاف أن المجموعة الأخرى كانت طلباتهم سارية فرفضت دعواهم لأنهم رفعوها قبل أوانها بينما رفضت دعوى خمسة أشخاص بحجة عدم تقديم الأدلة الكافية واكتفوا بلائحة الدعوى التي قدموها في بداية القضية، مشيرًا أنهم سيتقدمون باستئناف بعد سلك الطرق القانونية الصحيحة.