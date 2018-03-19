بالصور.. إغلاق مركزًا تجاريًا لمخالفته اشتراطات السلامة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، من إغلاق أحد المراكز التجارية، وذلك لمخالفة العمل دون تصريح الدفاع المدني ووجود بعض المخالفات.

وجاء قرار الإغلاق لمخالفة لتعليمات ولوائح السلامة وسبق وأن تم مخالفته، إلا أنه عاد إلى مزاولة العمل ولم ينفذ إجراءات السلامة في الموقع، ومن المخالفات عدم عمل نظام الإنذار وعدم عمل مضخة الحريق وعدم وجود سجل للسلامة.

وقال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، العقيد الدكتور سامر عبيد الصاعدي، أن إدارته عازمة على الاستمرار بالحملات التفتيشية على المنشآت بمختلف فئاتها وأنشطتها، ولن يكون هناك أي تهاون في تطبيق التعليمات بحق المنشآت المخالفة.