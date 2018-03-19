عقوبة كبيرة تنتظر ” العكايشي ” من الاتحاد

نواف السالم(صدى):

ينوي نادي الاتحاد ؛ فرض عقوبة مالية كبيرة على محترف الفريق التونسي أحمد العكايشي ، وذلك بسبب عدم التزامه بحضور التدريبات ، خلال الموعد المحدد له ، وانقطاعه دون الحصول عل إذن مسبق .

واتفق مجلس إدارة العميد ، على إلزام ” العكايشي ” بغرامة مالية كبيرة ، في إطار سعي الجهازين الإداري والفني ، لتوفير الانضباط داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة ، ليكون عبرة لغيره من اللاعبين ، منعًا لتكرار السيناريو مجددًا ، ولتجهيز اللاعبين بشكل أفضل للمباريات المقبلة .

وجاء ذلك ، بعدما منح الجهاز الفني للاتحاد ، اللاعب التونسي ، راحة لمدة 6 أيام بناءا على رغبته ، خلال فترة توقف مسابقة دوري المحترفين ، ليعود في الموعد المحدد ، إلا أنه انقطع تمامًا عن تدريبات الفريق ، دون إذن مسبق من الجهاز الفني للعميد .