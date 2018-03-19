بالفيديو.. أب يعذب ابنه الصغير ويعامله مثل الحيوانات

طرابلس(صدى):

تجرد أب ليبي من انسانيته واقدم على تعذيب ابنه الصغير بربطه من قدمه خارج المنزل ليتناول طعامه وينام وحيداً بمكان لا يصلح للاستخدام الآدمي ، ما عرضه لأزمات نفسية وإصابات جسدية.

حيث ألقت شرطة بنغازي الليبية القبض على الأب بتهمة الإهمال وتعذيب ابنه الذي لم يتجاوز الـ 6 سنوات .

ونشر قسم التحقيقات مقطع فيديو يوضح قيام الاب بطرد ابنه خارج المنزل وعامله معاملة حيوانات، حيث قام بتوثيق رجليه بالحبال وربطها بأحد الكراسي، وهو ما أدى إلى إصابته بالتهابات جلدية من آثار التقييد ونتيجة لتعرّضه للشمس والبرد.