رسميًا.. سكورزا مدربًا للمنتخب الإماراتي الأولمبي

ماجد محمد(صدى):

قدم الاتحاد الإماراتي، اليوم الإثنين، البولندي ماسيج سكورزا، مدربا للمنتخب الأولمبي، والفرنسي لودوفيتش باتيلي، مدربا لنظيره الشباب، تحت 19 عاما.

وشهد المؤتمر، مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد الإماراتي، وعبد الله ناصر الجنيبي، نائب الرئيس، رئيس لجنة المنتخبات والشئون الفنية، ومحمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة.

وقال مروان بن غليطة ” مستمرون في تكملة إعداد المنتخبات الإماراتية بطرق مدروسة وبرامج مسبقة للوصول لمنصات التتويج، وبالأخص منتخبات المراحل السنية الرافدة لخدمة المنتخب الأول ” .

من جهته، أعرب ماسيج سكورزا، عن حماسه وتطلعه لقيادة الأبيض الأولمبي، وتحقيق حلم الوصول لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وشكر اتحاد الكرة على التعاقد معه، واصفاً إياه بالشرف الكبير.