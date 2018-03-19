بالصور.. عرض ” بنتلي كونتيننتال GT ” للطرق الوعرة للبيع

باريس(صدى):

عرضت بنتلي كونتيننتال GT للبيع، وهي ليست كأي نسخة معتادة منها، حيث أنها تأتي بتعديلات كثيفة للطرق الوعرة.

هي موديل 2004 وتم شراءها من بنتلي باريس في فرنسا عام 2004، والتعديلات المجراة عليها للطرق الوعرة تمت في مطلع العام الجاري.

الوكيل الهولندي الذي يعرضها للبيع يسمى Classic Young timers Consultancy، والتعديلات المجراة عليها تتضمن رفارف عدوانية ورف للسقف وإضاءة LED علوية ولوح أسفل الجسد بالخلف للحماية وعادم معدل وزخرفات طلاء أسود.

إجمالاً، تبدو بنتلي كونتيننتال GT المعدلة هذه مناسباً الخروج بها لقضاء مهام الحياة اليومية، لكن مع الأسف، سعرها غير متاح، لكنه بلا شك لن يكون رخيصاً.