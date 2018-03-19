البيئة: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ 24 ساعة الماضية

سعيد العجل(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11423 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 159 حالة، في حين جرى التخلص من 9492 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغ واحد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 6 استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.