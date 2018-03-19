درة ترد على سبب تجاهل الفنان محمد رمضان لها

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة درة عن صمتها، وردت على تساؤل الكثير من جمهورها عن عدم ظهورها بالبرومو التشويقي الأول لمسلسل نسر الصعيد ، وتجاهل بطل المسلسل الفنان محمد رمضان لها .

وعلقت درة على أحد صورها التي نشرتها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: ” ده مش اعلان المسلسل ده تيزر لشخصية زين بس “.

ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان المقبل ويشارك في بطولته إلى جانب رمضان ودرة عدد من الممثلين بينهم سيد رجب ووفاء عامر وهو من إخراج ياسر سامي وتأليف محمد عبد المعطي.

وكان أثار البرومو التشويقي الأول لمسلسل ” نسر الصعيد ” من بطولة ​محمد رمضان​ و​ درة​ جدلاً كبيراً بسبب إتهام البعض لرمضان بتجاهل درة لعدم ظهورها في الإعلان.

وتسائل الكثيرون عن عدم ظهور درة في أي مشهد من مشاهد الإعلان على الرغم من أنها تمثل البطولة النسائية أمام رمضان في المسلسل.