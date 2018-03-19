بقاء مورينيو في اليونايتد يطيح بـ 8 لاعبين

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن الصراع والأزمات اشتعلت بين صفوف مانشستر يونايتد عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا بهزيمة مخيبة للآمال على يد إشبيلية الذي يحتل المركز الخامس بالدوري الإسباني.

ويواجه ” مورينيو ” خطر الإقالة عقب انتقاده اللاذع للاعبين على خلفية الخروج من دوري الأبطال؛كما أنه لا ينافس الأن إلا على لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقالت مصادر على جانب أخر إنه في حالة عدم الاستغناء عن مورينيو فهناك 8 لاعبين سيرحلون عن الفريق؛ لعدم شعورهم بالرضا والراحة في ظل تواجد المدرب البرتغالي.

ومن بين هؤلاء اللاعبين المحتمل رحيلهم الإسبانيان خوان ماتا، وآندريه هيريرا، بلاإضافة لكل من مارسيال، دالي بليند، كريستوفر سمولينغ، ماتيو دارميان، ولوك شو، أبرز العناصر في مانشستر يونايتد الأكثر ضجراً من أساليب وقرارات مورينيو.