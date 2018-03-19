بالصور.. 30 لاعب يلتحقون بمعسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لـ ” الألعاب الآسيوية “

نواف السالم(صدى):

بدأ المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 والتي ستنطلق منتصف شهر أغسطس المقبل في إندونيسيا؛ حيث أقام معسكرًا بداية من اليوم الإثنين وحتى الـ27 من مارس الجاري في مدينة جدة.

وانضم للمعسكر ثلاثين لاعبًا استدعاهم المدير الفني للمنتخب، سعد الشهري، وهم: أنس زباني، وناصر الدوسري، وفهد الرشيدي، ونايف كريري، من نادي الهلال، ومحمد الربيعي، ومحمد البصاص، وعبدالله حسون، وعبدالباسط هندي، وعلي الأسمري، ويوسف الحربي، وعبدالله مجرشي، من النادي الأهلي.

وذلك بالإضافة إلى، صالح الوحيمد، وعبدالإله العمري، وعبدالرحمن الدوسري، وسامي النجعي، وراكان العنزي، وعبدالرحمن الشنار، من نادي النصر، وسلمان السعيد، وفيصل أبوبكر، وسعد السلولي، ونواف أبو عامر، من نادي الاتفاق.

كما التحق بالمعسكر: متعب المطلق، من نادي الرائد، وحسن القيد، من نادي الشباب، وعبدالله اليوسف من نادي الفتح، وجابر عسيري، من نادي الوحدة، وعون السلولي، وعمار النجار، وخالد السميري من نادي الاتحاد، وحسن أبو شرارة، وهارون كمارا، من نادي القادسية.

ومن الجدير بالذكر، إنه سيخوض المنتخب الأولمبي خلال المعسكر السابق ذكره، مباراتين وديتين أمام المنتخب المصري الأولمبي.