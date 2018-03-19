بالفيديو.. جهاز مبتكر يتحدى ” الجاذبية “

طوكيو(صدى):

توصل عدد من الباحثين بجامعة طوكيو في اليابان، إلى ابتكار جهازًا جديدًا من نوعه، يرتديه المستخدم على ظهره ويسمح له بتحدي الجاذبية، وذلك عن طريق القفز لارتفاعات أعلى ولمسافات أطول عن المعتاد، مثلما يقفز على سطح القمر الذي يقل فيه معدل الجاذبية عن سطح الأرض.

وأطلق الباحثون على الجهاز الجديد اسم ” لونافيتي ” ، والذي يتكون من حزام متصل بطائرة صغيرة ” بدون طيار ” ، تسمح للمستخدم بالارتفاع تلقائياً عن سطح الأرض، وإن كان بشكل مؤقت، ويحتوي الجهاز أيضًا، على مجموعة من الدوارات المثبتة فوق رأس المستخدم على غرار المروحية.

فيما يساعد الجهاز الجديد، في استمرار تحليق المستخدم لعدة ثوانٍ حتى يصل إلى ذروة ارتفاعه، وذلك قبل أن يبدأ في الهبوط تدريجياً مرة أخرى، حيث يشير الباحثون، إلى أن ” لونافيتي ” يتيح للمستخدم إمكانية القفز إلى ارتفاعات تزيد بواقع ضعف أو ضعفي الارتفاعات التي يصل إليها في العادة.

وكشف الباحثون، عن الغرض من هذا الجهاز، وهو تعزيز أو زيادة القدرات البشرية في القفز أو الحركة بشكل عام.

كما لفت الباحثون، إلى أن الجهاز الجديد يمكن أن يغني الانسان عن استخدام جسور عبور المشاة أو السلالم التقليدية مستقبلًا، كما يمكن استخدامه من قِبل المعوقين حركيًا لمساعدتهم.