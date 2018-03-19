والد صهر ” ترامب ” يصفع النظام القطري.. ويرفض إبرام صفقات معه

طلال الضوي(صدى):

تواصل أقنعة قطر في السقوط يومًا بعد يوما، وتستمر فضائحها في الانكشاف مع مرور الوقت؛ فبات العالم مما لاشك فيه على دراية كاملة بما يسعى إلية النظام القطري وجهوده في دعم وتمويل الإرهاب واستخدام أمواله أينما كان لتحقيق ما يريد.

وفي هذا الصدد كشفت صحيفة ” واشنطن بوست ” عن اتفاق قطري أمريكي فشل قبل أن يرى النور، وكان والد صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد أطرافه.

وكشفت الصحيفة عن لقاء جمع والد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، ووزير مالية قطر؛ لعقد صفقة استثمارية، وذلك قبل بضعة أسابيع من اندلاع أزمة الخليج في نهاية أبريل عام 2017.

وعرض الوزير القطري إمكانية تمويل الدوحة لأحد مشاريع شركة كوشنر الأب العقارية، والذي كان يعتبر من أكثر أصوله تعثرا.

وجاء رد ” كوشنر ” برفض أي تمويلاً قطرياً، حسبما زعم، حيث قال : ” رفضت العرض القطري بالتمويل بعد أن قررت المجموعة العاملة عدم تلقي أموال من الصناديق السيادية وخشية تضارب المصالح “.

وأكد : ” أبلغنا ممثلي قطر بقرارنا ووافقوا وحتى لو كانوا مستعدين لارسال الأموال لما اخذناها “.

وباتت قطر تخسر أوراقها واحدة تلو الأخرى، خاصة عقب إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي كانت تعول عليه قطر في حل أزمتها الأخيرة.