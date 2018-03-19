بالفيديو.. رد فعل مؤثر لرضيعة تسمع صوت أمها لأول مرة

متابعات(صدى):

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفلة رضيعة تدعى ” آريس ” تسمع صوت أمها لأول مرة.

وتعاني الطفلة من فقدان للسمع منذ ولادتها؛ حيث أنها لا تستطيع سماع ما يدور حولها بشكل جيد، لكنها بعد أن حصلت على سماعات للأذن تمكنت من تمييز الأصوات.

وأوضح مقطع الفيديو الأم وهي تتحدث بعد تركيب السماعات لطفلتها التي ما إن سمعت صوتها حتى أصابها الهدوء وارتسمت على وجهها الصغير علامات الدهشة.