بعد تقديم استقالته.. المشرف العام في الأهلي يطالب السومة باعتذار للتراجع
كشفت مصادر أن باسم أبو داود المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي ، تقدم باستقالته؛ إثر خلافه مع المهاجم السوري عمر السومة على دكة البدلاء خلال مواجهة الرائد الأخيرة.
وقالت المصادر، إن ” أبو داود ” اشترط للتراجع عن استقالته، تقديم اللاعب اعتذار له عن ما بدر منه خلال مواجهة الرائد.
وأكدت المصادر على قيام ” السومة ” بالفعل بالاعتذار لأبو داود لإنهاء تلك الأزمة، حيث تراجع الأخير عن استقالته عقب الاعتذار له.
رااايق[ عدد التعليقات: 4173 ] نشر منذ 13 دقيقة
طيب ** بما أن الموضوع منتهي * ليه النشر *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*
يعني جايبين الثعلب من ذيله ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!