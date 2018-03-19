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بعد تقديم استقالته.. المشرف العام في الأهلي يطالب السومة باعتذار للتراجع

بعد تقديم استقالته.. المشرف العام في الأهلي يطالب السومة باعتذار للتراجع
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن باسم أبو داود المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي ، تقدم باستقالته؛ إثر خلافه مع المهاجم السوري عمر السومة على دكة البدلاء خلال مواجهة الرائد الأخيرة.

وقالت المصادر، إن ” أبو داود ” اشترط للتراجع عن استقالته، تقديم اللاعب اعتذار له عن ما بدر منه خلال مواجهة الرائد.

وأكدت المصادر على قيام ” السومة ” بالفعل بالاعتذار لأبو داود لإنهاء تلك الأزمة، حيث تراجع الأخير عن استقالته عقب الاعتذار له.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4173 ] نشر منذ 13 دقيقة

طيب ** بما أن الموضوع منتهي * ليه النشر *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*
يعني جايبين الثعلب من ذيله ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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